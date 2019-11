Qual é o gol mais rápido do Brasileirão 2019?

É sempre bom abrir o placar cedo, mas nem sempre isso é sinônimo de vitória

Não existe hora certa para fazer gol, mas é sempre surpreendente quando um time abre o placar com segundos de bola rolando.

Nesta edição 2019 do Campeonato Brasileiro, o gol mais rápido aconteceu na décima rodada, em duelo entre e .

Everaldo, atacante do do Oeste, estufou as redes do com apenas 26 segundos.

Entretanto, não foi o bastante para evitar a derrota, uma vez que o Alvinegro virou com gols de Vinícius e Iago Maidana.

Os gols mais rápidos já marcados no Brasileirão vieram com apenas 8 segundos.

Em 1989, Nivaldo, do , balançou as redes do Atlético-MG em tempo recorde em duelo realizado no Estádio dos Aflitos. O time pernambucano venceu por 3 a 2 na ocasião.

Dinei, do , igualou a marca em 2008 no triunfo por 2 a 1 sobre a Portuguesa, no Canindé.