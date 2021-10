Qual é a lesão de Pedro e por quanto tempo ele vai desfalcar o Flamengo?

Rubro-negro não fala prazo para retorno, mas expectativa é que o atacante esteja em forma para a final da Copa Libertadores, no fim de novembro

O torcedor do Flamengo ganhou mais um motivo para se preocupar nas próximas semanas, que serão decisivas para o clube rubro-negro. Isso porque o atacante Pedro teve lesão constatada no menisco do joelho direito e irá passar por uma artroscopia nesta segunda-feira (25).

O camisa 21 do Mengão sofreu uma pancada na vitória contra o Juventude, no dia 13 de outubro, pela 26ª rodada do Brasileirão.

No jogo seguinte, contra o Cuiabá, Pedro não foi relacionado. Porém, o atacante foi titular no empate por 2 a 2 com o Athletico-PR, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, no dia 20 de outubro.

Neste sábado (23), o jogador novamente ficou fora da lista de relacionados na derrota para o Fluminense, com o técnico Renato Gaúcho rebatendo comentários de que estaria poupando jogadores visando a decisão da Copa Libertadores.

O atleta Pedro realizou novo exame, que constatou uma lesão de menisco no joelho direito. Será realizada uma artroscopia na segunda-feira (25), às 19h, no Hospital Copa Star, pelo Dr. Luiz Antônio Vieira, acompanhado pelo Dr. Márcio Tannure. #CRF — Flamengo (@Flamengo) October 24, 2021

"A única vez que poupei jogador desde que cheguei ao Flamengo foi contra o ABC, depois de ganhar por 6 a 0. Hoje, nós estamos pagando pelo Bruno Henrique, porque deveria ter sido poupado, vinha se queixando muito do adutor. Colocamos para jogar no meio dessas críticas. Estourou. O Pedro estava com dores muito fortes no joelho. Levamos para jogar contra o Athletico correndo um risco. Jogou 15, 20 minutos e agravou a lesão", afirmou o treinador em entrevista coletiva após a derrota no Maracanã.

O Flamengo não divulgou por quanto tempo Pedro irá desfalcar o Flamengo. No entanto, o centroavante deve ficar pelo menos duas semanas fora. A expectativa é tê-lo em boa forma para a final da Libertadores, contra o Palmeiras, que acontece em 27 de novembro, em Montevidéu (Uruguai).