Qual a relação entre David Beckham e o episódio especial de 'Friends'?

Não é a primeira vez que o ex-jogador aparece em uma série

A lenda do Manchester United e da Inglaterra David Beckham, que agora é coproprietário do Inter Miami, da MLS, foi confirmado como uma das estrelas que fará uma aparição especial no episódio especial de Friends: A Reunião.

Com a série de TV fora das nossas telas por 17 anos, a contagem regressiva começou para o momento em que Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey e Phoebe voltariam a ficar juntos.

Mas não haverá novos episódios feitos, a expectativa fica para que os moradores favoritos de todos os cafés de Nova York estejam prontos para se reencontrar com alguns outros rostos famosos incluídos no episódio.

Quando deve ir para o ar?

A série original Friends foi exibida de 1994 a 2004, com 236 episódios exibidos em 10 temporadas.

O encontro estava previsto incialmente para ocorrer em março de 2020, mas os planos mudaram devido a pandemia da Covid-19.

O anuncio foi feito, com um trailer lançado intitulado ‘The One Where They Get Back Together’. O show deve ir ao ar na HBO Max em 27 de maio.

Quem deve aparecer no episódio?

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Matthew Perry e David Schwimmer estarão de volta como os rostos familiares nesse elenco especial.

Outros personagens populares do show devem figurar na exibição, entre eles Mr Heckles e Gunther.

O ex-jogador do Manchester United e do Real Madrid Beckham estará entre as estrelas que aparecerão, assim como Justin Bieber, Lady Gaga, James Corden e Cara Delevingne.

Carreira de ator de Beckham

Tendo abraçado os holofotes durante seus dias como jogador e passando um tempo na Califórnia durante seu tempo com o LA Galaxy, a vida na televisão não é novidade para Beckham.

Ele apareceu em diversos anúncios enquanto jogador, e também já figurou em filmes desde que se aposentou.

Também vem aparecendo regularmente em programas na televisão durante os anos. Em 2003 ele e sua esposa Victoria foram tema de um documentário de TV chamado ‘The Real Beckhams’ que acompanhou o casal e sua mudança para Madrid.