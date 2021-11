Qual a escalação do Palmeiras contra o Santos?

Abel Ferreira tem o time quase todo à disposição para o clássico contra o Santos, na tarde deste domingo (7), pela 30ª ordada do Campeonato Brasileiro. A única dúvida é a presença de Jorge, que se recupera de lesão muscular.

O lateral esquerdo ainda não tem volta confirmada para o duelo que se inicia às 16h (de Brasília) e acontece na Vila Belmiro. Mesmo com a volta do atleta, o mais provável é que Piquerez atue entre os titulares no compromisso.

Abel não deu pistas da equipe que entrará a campo no compromisso deste fim de semana, mas a tendência é que ele escale um time semelhante ao da vitória sobre o Grêmio, no último fim de semana.

O Palmeiras não tem desfalques para o confronto diante do Peixe e busca mais um triunfo para seguir a caça ao líder Atlético-MG na tabela de classificação.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael (Danilo), Raphael Veiga e Gustavo Scarpa (Luiz Adriano); Dudu e Rony.

O Palmeiras soma 52 pontos e ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com dez atrás do Atlético-MG (líder) e um a menos que o Flamengo (segundo colocado).