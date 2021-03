Quais times já foram campeões da Libertadores feminina?

Brasileiras dominam a lista de campeãs do torneio, realizado desde 2009. Confira quem mais venceu

Disputada desde 2009, a Copa Libertadores da América de Futebol Feminino é realizada pela CONMEBOL, e considerada a mais importante competição de futebol de clubes da América Latina.

A competição é dominada por clubes brasileiros, que conquistaram nove das edições realizadas até aqui. Chile, Paraguai e Colômbia empatam na segunda colocação, com um troféu cada.

A edição de 2020, originalmente planejada para ser disputada no Chile, terminou movida para março de 2021, com partidas realizadas na Argentina, entre os dias 5 e 21.

Neste domingo, America de Cali (Colômbia) e Ferroviária (Brasil) decidiram o título, com as brasileiras vencendo por 2x1 e conquistando seu segundo título. Mais cedo, o Corinthians bateu a Universidad de Chile pela disputa do terceiro lugar.

Quais times foram campeões da Libertadores Feminina?

ANO CAMPEÃO VICE 2009 Santos Universidad Autónoma (PAR) 2010 Santos Everton (CHI) 2011 São José - SP Colo-Colo (CHI) 2012 Colo-Colo (CHI) Foz Cataratas (BRA) 2013 São José - SP Formas Íntimas (COL) 2014 São José - SP Caracas (VEN) 2015 Ferroviária - SP Colo-Colo (CHI) 2016 Sportivo Limpeño (PAR) Estudiantes e Guárico (VEN) 2017 Corinthians/Audax Colo-Colo (CHI) 2018 Atlético Huila (COL) Santos 2019 Corinthians Ferroviária - SP 2020 Ferroviária - SP América de Cali (COL)

Campeão de três edições da Libertadores Feminina até aqui, o São José de São Paulo é o maior vencedor da história da competição. O clube é seguido de perto por Santos (com dois títulos) e Corintians, que venceu uma vez com seu time tradicional, e outra em 2017, em parceria com o Audax, de Osasco. Com o título deste domingo (21), a Ferroviária chegou a seu segundo troféu da competição, se igualando a Santos e Corinthians.

Títulos por equipe