Quais são os efeitos do racismo em um jogador de futebol?

A Goal conversou com o psicólogo esportivo Oliver Martínez para saber quais são os efeitos do racismo nos atletas e como combatê-lo

Insultos racistas infelizmente são mais comuns do que gostaríamos em diversos ambientes, inclusive no futebol. Mas quais são os danos reais produzidos naqueles que os sofrem? Como isso pode ser combatido? Para responder perguntas como essas, a Goal conversou com Oliver Martínez, psicólogo esportivo e um dos mais renomados especialistas da Espanha da área.

Qual é o impacto do racismo em um atleta?

“Depende muito do assunto. Existem jogadores negros que podem sofrer um impacto emocional muito forte porque carregaram esse fardo por toda a vida, e isso pode levar a traumas. Por outro lado, existem outros que conseguem administrar a situação como mais um elemento, sem dar muita importância a ele”.

Ou seja, depende da sensibilidade de cada um

"Nem todo mundo se sente igualmente prejudicado por um ataque racista. Independentemente disso, nossa missão é tentar erradicar esse tipo de comportamento racista, não importa como ele se encaixe".

Quais são as consequências psicológicas de um insulto racista em uma criança?

“Pode ter dois tipos de efeitos. Pode diminuir sua autoestima, porque alguém está te atacando e você sente que é injusto. Ou pode provocar ansiedade, que é uma reação emocional a algo que ainda não aconteceu, mas pode acontecer de novo. Você vive com medo de que alguém possa fazer você se sentir mal novamente".

Quando um menino diz que está ofendido por causa da cor de sua pele, que ferramentas um psicólogo pode lhe dar para minimizar esse dano emocional?

“Tento racionalizar a situação. E como é que é racionalizada? Bem, colocando todos os elementos em contexto e fazendo aquela pessoa entender que dentro dos códigos do esporte há momentos em que alguém pode querer te machucar. E todos nós sabemos que há uma série de flagelos sociais como o racismo e a homofobia, que muitos usam para atacar os outros. Quando você faz o atleta ferido ver que, no fundo, esse insulto visa apenas desestabilizar, ao invés de recriminar a cor da sua pele, o atleta acaba entendendo. Então, eles param de ver isso como um ataque pessoal. Eles deveriam parar de personalizar esse ataque".

Então, no fundo, muitos ataques desse tipo não são racistas?

“Vou sempre condenar qualquer ataque racista. Mas, além de psicólogo, sou atleta. E no esporte vão te ofender para te desestabilizar. Mas isso também tem que ser condenado. Porque a nossa obrigação é trabalhar essas coisas na base do esporte. Se trabalhar desde a base, não acontece mais na elite. Eu escrevi um livro sobre esse tipo de coisa. É muito difícil lutar em um estádio de futebol, mas protocolos de prevenção podem ser trabalhados para que essas coisas não aconteçam”.

Como isso é evitado?

“Imagine uma brincadeira infantil em que uma criança chama outra de ‘preto’. Essa brincadeira não deve apenas parar, deve ser colocada como um exemplo de que essas coisas não podem acontecer de novo. Para que se fale muito sobre esse assunto”.

Os efeitos em um adulto são devastadores. E em uma criança?

“Imagine um menino de 13 anos que não sabe o que é racismo. Então, de repente, em um jogo, é chamado de ‘negro de m***a’. Esse menino vai se fazer perguntas que nunca havia feito antes. Isso começa a gerar uma série de pensamentos na cabeça que a longo prazo se traduzem em trauma, ansiedade. Essa é a diferença de quando o insulto recai sobre alguém com personalidade já formada".

Hoje somos mais racistas do que antes?

"Acho que não. Sempre haverá racismo porque há racistas. Mas a nossa cultura está mais aberta do que há alguns anos e não vejo que no esporte haja uma recuperação maior do que antes. O que existe agora é mais sensibilidade”.