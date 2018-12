Quais clubes brasileiros que mais vezes foram à final da Libertadores?

Confira quais foram os times do Brasil que mais estiveram na decisão da competição internacional e quantas vezes cada um ergueu a taça do torneio

Grêmio e Palmeiras tentaram, mas acabaram ficando nas semifinais da Copa Libertadores 2018 e tiveram que adiar o sonho do título por mais um ano. Eles estarão de volta em 2019, dispostos a superarem as campanhas anteriores - e, mais do que isso, vencerem a competição.

Eles se juntarão a Flamengo, São Paulo, Internacional, Atlético-MG e Cruzeiro, todos campeões do maior torneio de clubes do continente, além do Athletico Paranaense, que volta à competição onde tenta superar sua participação em 2005, quando foi finalista pela primeira e única vez em sua história.

No entanto, você sabe quais brasileiros estiveram mais vezes na final da competição? A Goal traz a apuração de todas as decisões em que pelo menos um time das terras tupiniquins marcaram presença na decisão. Confira!

1º - São Paulo - Finalista em 1974, 1992, 1993, 1994, 2005 e 2006

O Tricolor Paulista foi campeão em 1992, 1993 e 2005 (Foto: Getty Images)

2º - Grêmio - Finalista em 1983, 1984, 1995, 2007 e 2017

​

O Imortal conquistrou as edições de 1983, 1995 e 2017 (Foto: Getty Images)

3º - Santos - Finalista em 1962, 1963, 2003 e 2011

​

O Alvinegro Praiano ergueu a taça em 1962, 1963 e 2011 (Foto: Divulgação/Ricardo Saibun/SantosFC)

4º - Cruzeiro - Finalista em 1976, 1977, 1997 e 2009

​

O time celeste venceu as edições de 1976 e 1997 (Foto: Reprodução)

5º - Internacional - Finalista em 1980, 2006 e 2010

​

O Colorado venceu as edições de 2006 e 2010 (Foto: Archivo)