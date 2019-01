Quagliarella iguala recorde de Batistuta na Serie A

O atacante voltou a fazer a diferença para a Sampdoria neste sábado (26)

O veterano Fabio Quagliarella igualou uma marca histórica neste domingo (26), ao fazer dois gols de pênalti nos 4 a 0 da Sampdoria sobre a Udinese.

Aos 35 anos, o atacante fez gols nos últimos 11 jogos disputados na Serie A italiana, igualando o feito de Gabriel Batistuta pela Fiorentina em 1994.

E con la doppietta di oggi, @FQuagliarella27 della @sampdoria ha scritto ancora una volta il suo nome nella storia della #SerieATIM! È andato in gol in 11 partite consecutive di campionato, eguagliando il record stabilito nel 1994 da Gabriel Omar Batistuta! pic.twitter.com/eGtTXoWwRH — Lega Serie A (@SerieA) 26 de janeiro de 2019

Além de ter estufado as redes, Quagliarella ainda deu a assistência para Gabbiadini fechar o placar e levar a equipe de Gênova para a sexta posição na tabela e ultrapassou Cristiano Ronaldo na artilharia do campeonato: 16 a 14 a favor do italiano.