Qatar, mais uma 'moleza' na preparação da Seleção Brasileira?

O Brasil tem uma tradição de enfrentar camisas "cafés com leite" antes de grandes torneios... adversário desta quarta-feira (04) chega para se provar

A enfrenta o Qatar, nesta quarta-feira (05), no primeiro dos últimos dois amistosos antes da estreia na de 2019. Um jogo que retoma uma tradição: o histórico canarinho em fazer amistosos contra times cujas camisas não têm quase nenhum peso no cenário internacional.

Esta tradição, por exemplo, não entrou em campo na reta final da preparação brasileira visando o Mundial de 2018. Antes de a bola rolar na , o já comandado por Tite jogou contra , que seria vice-campeã daquele torneio, e o duelo contra a Áustria – que tem jogadores como Alaba, do , e outros de times competitivos da Europa – foi considerado ‘digno’.

Até porque equipes como Panamá, El Salvador, Nova Zelândia, Malásia, Zimbábue e até mesmo um time da fraca liga suíça serviram de sparing para a Seleção antes de grandes eventos. Honduras, contra quem a equipe de Tite encerra a preparação antes da Copa América de 2019, é outro dos adversários favoritos nestes amistosos.

JOGO DATA PREPARAÇÃO PARA Brasil 3 x 0 Áustria 10/06/2018 2018 Brasil 2 x 0 Croácia 03/06/2018 Copa do Mundo 2018 Brasil 2 x 0 Panamá 29/05/2016 Copa América Centenário 2016 Brasil 1 x 0 Honduras 10/06/2015 Copa América 2015 Brasil 2 x 0 07/06/2015 Copa América 2015 Brasil 1 x 0 06/06/2014 Copa do Mundo 2014 Brasil 4 x 0 Panamá 03/06/2014 Copa do Mundo 2014 Brasil 5x2 07-06-2010 Copa do Mundo 2010 Brasil 3x0 Zimbábue 02-06-2010 Copa do Mundo 2010 Brasil 4x0 Nova Zelândia 04-06-2006 Copa do Mundo 2006 Brasil 8x0 FC Lucerna 30-05-2006 Copa do Mundo 2006 Brasil 4x0 Malásia 25-05-2002 Copa do Mundo 2002 Brasil 3x1 Catalunha 18-05-2002 Copa do Mundo 2002 Brasil 3x0 Andorra 03-06-1998 Copa do Mundo 1998 Brasil 4x0 El Salvador 12-06-1994 Copa do Mundo 1994 Brasil 8x2 Honduras 08-06-1994 Copa do Mundo 1994 Brasil 1x1 Canadá 05-06-1994 Copa do Mundo 1994 Brasil 3x0 04-05-1994 Copa do Mundo 1994

Mas existe uma curiosidade envolvendo esta equipe do Qatar, algo que foge um pouco ao lugar-comum de rotular o time como um adversário “café com leite”. Embora não tenha nenhuma tradição futebolística de alto nível, os qatari chegam com um carimbo digno de nota: o título da realizada neste 2019. Pela primeira vez em sua história, o país mostrou não apenas competitividade perante os seus pares: traduziu isto em troféu de primeira grandeza.

E no caminho para o título, o Qatar eliminou a , time que tem Heung-min Son, um dos maiores destaques do vice-campeão da , e bateu o tradicional Japão [outro convidado para a disputa da Copa América] por 3 a 1 na finalíssima do certame continental. Foi o primeiro fruto de um processo de trabalho que teve início anos atrás e tem como objetivo levar o país-sede do Mundial de 2022 a fazer uma campanha digna e sonhar, ainda depois, com voos mais altos.

Isso não quer dizer que a seleção comandada pelo espanhol Félix Sánchez – que deixou as categorias de base do para galgar o seu lugar até ser alçado ao posto principal no Qatar – seja favorita contra a equipe de Tite. Muito pelo contrário: o Brasil tem o favoritismo pela história, qualidade de jogadores e para provar o quanto a situação envolvendo Neymar pode afetar no desempenho.

Neymar e mais: o histórico de Tite com jogadores polêmicos

Sobre o Qatar ser ou não um “café com leite”, a resposta ficará mais clara apenas no final da Copa América: ou eles demonstram a competitividade que apareceu no inesperado título asiático... ou provam o argumento do lugar-comum que os colocam abaixo da linha básica do futebol de elite.