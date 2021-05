Após punição da Fifa, Porto paga R$ 2,5 milhões ao São Paulo por dívida de Éder Militão

Clube europeu quitou cerca de 400 mil euros, referentes à transferência do zagueiro em 2018, nesta quarta-feira (26)

O Porto, de Portugal, pagou ao São Paulo uma dívida de cerca de 400 mil euros (cerca de R$ 2,5 milhões) referente à transferência de Éder Militão, realizada em 2018.

Após sofrer uma punição de transfer ban da Fifa na última segunda-feira (25), o Porto quitou a dívida à vista com o São Paulo nesta quarta-feira (26).

O Tricolor havia acionado o clube português na entidade máxima do futebol, e a punição seria a proibição de contratações e vendas nas janelas de transferências.

Em 2018, o São Paulo vendeu Militão ao Porto por 4 milhões de euros (cerca de R$ 17,7 milhões na cotação da época), com a inclusão de 10% do total de uma venda futura no negócio. No total, a transferência foi fechada em 7 milhões de euros (R$ 30,6 milhões na cotação da época), dos quais 3 milhões de euros (R$ 13,1 milhões) foram destinados ao estafe do atleta (comissões para empresários) e ao próprio jogador. Posteriormente, o jogador foi vendido ao Real Madrid.