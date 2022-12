PSV x Sassuolo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Equipes entram em campo neste sábado (17), na Espanha; veja como acompanhar ao vivo o amistoso

Em partida amistosa, PSV e Sassuolo entram em campo na manhã deste sábado (17), às 11h (de Brasília), em Málaga, na Espanha. O duelo não terá transmissão ao vivo na TV.

Depois de vencer o Olympique de Marselha por 3 a 2 no primeiro amistoso disputado após a pausa na temporada para a disputa da Copa do Mundo, o Sassuolo volta a campo para o segundo jogo antes de encarar a rival Inter no próximo dia 29. No Campeonato Italiano, aparece apenas na 15ª posição, com 16 pontos.

Do outro lado, o PSV vem de vitória sobre o Rakow Czestochowa, da Polônia, por 4 a 2, abrindo a série de três amistosos na pausa. Depois do rival deste sábado, terá pela frente o Milan no próximo dia 30. Já no Campeonato Holandês, é o terceiro colocado, com 30 pontos, três a menos que o líder Feyernoord.

Prováveis escalações

Escalação do provável PSV: Benitez; Teze, Obispo, Seelt, Mauro JR; Van den Heuvel, Veerman, Colyn; El Ghazi, Fofana, Madueke.

Escalação do provável Sassuolo: Consigli, Marchizza, Rogerio, Henrique, Berardi, Alvarez, Ferrari, Frattesi, Lopez, Tressoldi, Laurientè.

Desfalques

PSV

Kjell Peersman, Joël Drommel, Boy Waterman, Ki-Jana Hoever, Marco van Ginkel, Jarrad Branthwaite e Olivier Boscagli.

Sassuolo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 17 de dezembro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Marbella Football Center – Málaga, ESP