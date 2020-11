PSG x RB Leipzig: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Com Neymar, parisienses precisam vencer para depender apenas de si na busca pela classificação; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em um duelo chave pela quarta rodada do grupo H da UEFA , e se enfrentam nesta terça-feira (24), no Parque dos Príncipes, a partir das 17h (de Brasília) . A partida será transmitida na TNT, na tv fechada, e pela plataforma EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x RB Leipzig DATA Terça-feira, 24 de novembro de 2020 LOCAL Parque dos Príncipes, Paris - FRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo na TNT, na tv fechada, e pela plataforma EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Precisando vencer para seguir com chances de classificação e dependendo apenas de si, o PSG terá Neymar confirmado entre os titulares ao lado de Mbappé. Por outro lado, Moise Kean, Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Idrissa Gueye e Julian Draxler, estão fora do duelo por lesão, Kimpembe está suspenso, enquanto Ander Herrera e Marco Verratti são dúvidas para o técnico Thomas Tuchel.

Já RB Leipzig também tem desfalques por lesão e Nordi Mukiele, Lukas Klostermann and Marcel Halstenberg estão fora do jogo. Mesmo assim, o time alemão quer voltar a surpreender os parisienses para encaminhar sua vaga à próxima fase.

Provável escalação do PSG: Keylor Navas; Alessandro Florenzi, Marquinhos, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa; Danilo Pereira, Leandro Paredes, Rafinha; Angel Di Maria, Kylian Mbappe, Neymar.

Provável escalação do RB Leipzig: Peter Gulacsi; Willi Orban, Dayot Upamecano, Ibrahima Konate; Benjamin Henrichs, Amadou Haidara, Marcel Sabitzer, Angelino; Christopher Nkunku, Dani Olmo; Yussuf Poulsen.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 2 PSG 20 de novembro de 2020 PSG 3 x 0 Ligue 1 7 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Ligue 1 28 de novembro de 2020 17h (de Brasília) x PSG Champions League 2 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

RB LEIPZIG

JOGO CAMPEONATO DATA Eintracht 1 x 1 RB Leipzig 21 de novembro de 2020 RB Leipzig 3 x 0 Bundesliga 7 de novembro de 2020

Próximas partidas