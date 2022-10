Real Madrid x PSG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League feminina

PSG busca a primeira vitória no Grupo A da UCL feminina nesta quarta-feira (26); veja como acompanhar ao vivo na internet

Jogão na área! Pela segunda rodada do Grupo A da Champions League feminina, Real Madrid e PSG se enfrentam na tarde desta quarta-feira (26), às 13h45 (de Brasília), no Estádio Alfredo Di Stéfano, na Espanha. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Embora o PSG tenha sido vice-campeão em três ocasiões, a equipe francesa não conseguiu passar da semifinal nas últimas três temporadas, e estreou na última semana com derrota para o Chelsea por 1 a 0.

Do outro lado, o Real Madrid venceu o Vllaznia por 2 a 0 e está na liderança do Grupo A ao lado dos Blues.

Prováveis escalações

Escalação do provável PSG feminino: Bouhaddi; De Almeida, Jean François, Karchaoul, Geyoro, Bachmann, Diani, Lawrence, Ilestedt, Fazer, Groenen.

Escalação do provável REAL MADRID feminino: Misa Rodriguez; Robles, Gálvez, Toletti, Carmona, Esther Gonzalez, Kathellen Sousa, Claudia Zornoza, Del Castillo, Svava, Olofsson.

Desfalques

PSG

sem desfalques confirmados.

Real Madrid

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 26 de outubro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: Estádio Alfredo Di Stéfano – Madrid, ESP

• Arbitragem: JANA ADÁMKOVA (árbitro), MARIA SUKENIKOVA e NIKOL SAFRANKOVÁ (assistentes), VERONIKA KOVAROVA (quarto árbitro)