PSG quer tirar Endrick e Estevão do Palmeiras, que busca oferta maior

Não há oferta oficial ainda, mas o Alviverde pretende valorizar ao máximo suas duas jóias da Academia

Duas das principais apostas do Palmeiras para o futuro já estão sendo monitoradas por gigantes da Europa. Endrick e Estevão, de 16 e 15 anos, respectivamente, atraíram a atenção do bilionário PSG, que sinalizou com um montante de dinheiro que o Alviverde enxerga como abaixo da realidade.

De acordo com o GE, os dois clubes iniciaram conversas sobre a possibilidade de contratação dos dois garotos da base palestrina. O valor inicial especulado é de 80 milhões de euros (cerca de R$ 434 milhões) e não teria agradado à diretoria palmeirense.

O valor especulado seria dividido de duas formas: 50 milhões de euros (R$ 271 milhões) iniciais pela operação e mais 30 milhões de euros (R$ 163 milhões) em bonificações e metas a serem cumpridas.

Não houve uma proposta formal e nem um avanço da diretoria parisiense. Já os mandatários do time da Barra Funda entendem que a dupla de revelações pode ser ainda mais valorizada.

Endrick já é um jogador profissional, e teve seu primeiro contrato firmado em julho de 2022. Por conta de sua maior exposição, seu nome já é ventilado em equipes como Real Madrid e Chelsea.

A multa rescisória de seu contrato com o Palmeiras é de 60 milhões de euros (cerca de R$ 326 milhões). Levando em conta o fato de jogadores só poderem deixar o país após os 18 anos, o clube paulista entende que pode negociar com os pretendentes usando calma, para angariar o valor mais próximo possível de sua multa de quebra de contrato.