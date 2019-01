PSG quer dar o troco no Barça contratando Coutinho

Clube francês perdeu a disputa com o Barcelona pela contratação do jovem Frenkie de Jong

O Barcelona venceu a disputa com PSG e Manchester City e anunciou a contratação do jovem e talentoso meia Frenkie de Jong, do Ajax, nesta semana. E o Paris Saint-Germain, após perder a briga com os Blaugranas, quer dar o troco e tirar Philippe Coutinho da Catalunha.

Ao menos é o garante a RMC. Segundo a rádio francesa, o PSG quer um jogador para a posição e tem Coutinho como principal alvo após perder a disputa por De Jong. Os clubes protagonizam uma guerra comercial nos últimos anos, disputando jogadores e contratando atletas um do outro.

Coutinho chegou ao Barça na última temporada e assinou contrato até 2023. Sua multa rescisória é de 400 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão).