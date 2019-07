PSG? Paquetá garante futuro no Milan: “acabei de chegar”

O meio-campista garantiu que as notícias sobre uma ida ao PSG são apenas especulações

Se a chegada de Leonardo para o cargo de diretor esportivo do acabou representando mais um indício de que Neymar não seguirá na equipe francesa, uma vez que o dirigente ocupou o cargo que antes era do português Antero Henrique, peça importante nas negociações que levaram o craque para a capital francesa em 2017, a mudança na diretoria levantou outra especulação: o futuro de Lucas Paquetá no .

Paquetá chegou ao Milan durante a última temporada, depois que os italianos pagaram 35 milhões de euros para tirá-lo do . Leonardo, na época dirigente do Milan, teve participação crucial nas negociações. Exatamente por isso, tão cedo o dirigente (e ex-jogador) assumiu a função no , iniciaram os rumores ligando Lucas Paquetá ao PSG.

Quer ver jogos do Milan ou PSG na Serie A ou Ligue 1 ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Entretanto, em contato com a Goal na zona mista do Maracanã, o meio-campista de 21 anos assegurou não ter recebido nenhum tipo de contato dos franceses e foi além: já pensa na sua próxima temporada com a camisa rubro-negra da .

“São só especulações. Estou muito feliz no Milan. Acabei de chegar, estou me adaptando bem e estou disposto a fazer uma boa temporada para que possa crescer na minha carreira”, disse.

Lucas Paquetá fez um gol e deu duas assistências em 17 partidas pelo Milan em 2018-19 e tem contrato até 2023.