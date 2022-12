PSG não quer Cristiano Ronaldo, mas deseja Bellingham

Nasser Al Khelaifi revelou que irá atrás do jogador inglês, que está brilhando na seleção inglesa, mas descarta o interesse por CR7

Com o futuro indefinido após a rescisão com o Manchester United, Cristiano Ronaldo é cogitado em diversos clubes do futebol mundial. No entanto, um clube já descartou a possibilidade de assinar com o craque. De acordo com o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, em entrevista à Sky News, será "muito difícil" contratar Cristiano Ronaldo.

"Com os três jogadores que temos (Messi, Neymar e Mbappé), é muito difícil, mas desejo-lhe tudo de bom. Ele é fantástico e ainda é um jogador incrível", apontou.

Se de um lado, Nasser Al-Khelaifi negou a contratação de CR7, por outro, confirmou o interesse por Jude Bellingham, estrela da seleção inglesa e do Borussia Dortmund. Revelado pelo Birmingham, o jogador foi vendido para o Borussia Dortmund em julho de 2020, por 25 milhões de euros (cerca de R$ 137 milhões).

"Todo mundo quer Jude Bellingham. Não vou esconder. Ele está no clube dele e temos que respeitar, então se quisermos falar com ele, vamos falar com o clube dele primeiro", apontou.

"Jogador incrível, que jogador. A Inglaterra tem a sorte de tê-lo, para ser honesto. Ele é um dos melhores jogadores do torneio. É incrível, sua primeira Copa do Mundo, ele está calmo, relaxado e confiante. Incrível", completou.