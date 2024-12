PSG x Milan: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Equipes voltam a campo nesta quarta-feira (25), no Parc des Princes; veja como acompanhar na TV e na internet

PSG e Milan se enfrentam na tarde desta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), no Parc des Princes, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado com duas vitórias consecutivas na Ligue 1, o PSG volta as atenções para a disputa da Liga dos Campeões buscando se recuperar da derrota humilhante para o Newcastle por 4 a 1 na última rodada. Na vice-liderança do Grupo F, os parisienses somam três pontos.

Do outro lado, o Milan com apenas dois pontos, está em busca de sua primeira vitória na Liga dos Campeões, depois de empatar com o Newcastle e o Borussia Dortmund sem gols nas duas primeiras rodadas do torneio.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembele, Ramos, Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

Milan: Maignan; Calábria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. Técnico: Stefano Pioli.

Desfalques

PSG

Presnel Kimpembe e Nuno Mendes estão machucados.

Milan

Marco Sportiello, Samu Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek e Ismael Bennacer estão fora.

Quando é?