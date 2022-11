PSG estuda proposta milionária por revelação do Palmeiras

Jogador de 15 anos da base do Verdão vem se destacando, e desperta interesse da equipe parisiense

Enquanto os olhos dos torcedores palmeirenses apreciam o talento de Endrick, que fez seus primeiros jogos como profissional no fim da temporada de 2022, os olheiros do Paris Saint-Germain já miram outro nome da base do Verdão: Estevão Willian, o Messinho.

De acordo com o jornalista Jorge Nicola, a equipe parisiense tem interesse no meia-atacante de apenas 15 anos, conhecido como Messinho, que chegou ao Palmeiras em maio de 2021, após deixar o Cruzeiro, dias após completar 14 anos.

Segundo o portal francês Foot Mercato, o Paris Saint-Germain estuda fazer uma proposta de 25 milhões de euros (R$ 138,5 milhões, aproximadamente) + 10 milhões de euros (R$ 54,3 milhões, aproximadamente) de bônus pelo jogador da base do Verdão.

Vale lembrar que, caso o Paris Saint-Germain faça uma proposta e a negociação seja concluída, o jogador só poderia deixar o Brasil após completar 18 anos de idade, ou seja, em abril de 2025.