PSG era carta na manga para Icardi, revela Wanda Nara

A empresária/esposa do polêmico atacante argentino falou de detalhes sobre o acerto

A ida de Mauro Icardi para o , em empréstimo acertado no último dia da janela de transferências europeias, surpreendeu muita gente. Mas segundo a empresária/esposa do atacante argentino, a mudança era uma carta que ela, Wanda Nara, mantinha debaixo de sua manga.

Icardi esteva na mira de clubes como , , e , mas acabou renovando o seu vínculo com a de Milão, estendendo até 2022 embora o contrato de empréstimo estipule uma opção de compra pelo valor de 70 milhões de euros aos parisienses.

Icardi deixou o San Siro depois de até ameaçar entrar na justiça contra a Inter, que lhe tirou a faixa de capitão e ainda o afastou das atividades com o grupo principal de jogadores. E embora tenha revelado que pessoalmente a capital francesa não era o melhor destino em sua opinião, profissionalmente Wanda Nara se orgulhou do acerto para o marido/cliente.

“Se eu esperei até o último momento é porque eu tinha uma carta na manga”, disse para o Morfi Telefe, da TV argentina. “Ninguém sabia, nem mesmo as crianças. Mauro fez uma pequena mala e deixou o resto comigo”.

“As crianças estudam na , então iremos viver entre Milão e Paris. Dentre as três opções que tínhamos, o era a pior para mim, porque eu terei que voltar para viver em Milão com as crianças. Mas eu pensei no que era melhor para ele. Tiveram vários clubes italianos importantes que o queriam, e que teria sido mais fácil”, disse.

Um destes clubes seria o Napoli, e a negativa de Icardi deixou o brasileiro Careca, ídolo do clube, revoltado. Mauro Icardi fez 124 gols em 219 jogos pela e sequer esteve com o grupo durante a atual temporada.