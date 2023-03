Princesa do Solimões x Paysandu ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa Verde

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (8), pelo jogo de ida das quartas; veja como acompanhar na internet

Princesa do Solimões e Paysandu se enfrentam na noite desta quarta-feira (8), às 21h (de Brasília), no Gilbertão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde 2023. O torcedor pode acompanhar o confronto ao vivo no DAZN, no streaming.

O Paysandu estreou na Copa Verde com vitória sobre o Real Ariquemes por 3 a 0 nas oitavas de final, enquanto o Princesa do Solimões passou pelo Rio Branco por 1 a 0 na primeira fase, e o Manaus por 2 a 0 nas oitavas de final. O jogo de volta das quartas de final está marcado para o dia 23 de março, às 20h (de Brasília), na Curuzu, em Belém.

Prováveis escalações

Paysandu: Elias; Igor Carvalho, Genílson, Marcão e Patrick Brey; Bileu, Ricardinho e José Aldo; Dioguinho, Marcelo Toscano e Henan.

Princesa do Solimões: Waldson; Tico, Eric, Invanzinho e Wesley; Koffi, Felipe Tiririca, Juninho e Toró; Aleilson e Jonas.

Desfalques

Princesa do Solimões

Sem desfalques confirmados.

Paysandu

Leandro Silva, expulso no primeiro jogo, é desfalque.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 8 de março de 2023

• Horário: 21h (de Brasília)

• Local: Gilbertão – Manacapuru, AM

• Arbitragem: Jackson Rodrigues da Silva (árbitro), Rener Santos e Iago Bruno Carvalho (assistentes), Antonio Carlos Pequeno (quarto árbitro)