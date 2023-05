Presidente do Al-Hilal dá resposta direta sobre possível contratação de Lionel Messi

Fahad Bin Saad Bin Nafel recusou-se a comentar a transferência do argentino, apesar de o jogador estar ligado ao clube

O contrato de Lionel Messi com o Paris Saint-Germain expira no final desta temporada, e há fortes especulações sobre sua possível transferência de volta ao seu antigo clube, Barcelona, ou para o clube saudita Al-Hilal. No início da última semana, surgiram relatos de que uma mudança para o país árabe estava praticamente fechada, por um valor recorde de 400 milhões de libras. No entanto, o pai de Messi mais tarde negou o rumor, sugerindo que o atacante ainda não decidiu sobre seu futuro.

Na sexta-feira (12), após a conquista do Al-Hilal sobre o Al-Wehda na final da Copa do Rei dos Campeões, o presidente do clube, Fahad Bin Saad Bin Nafel, optou por não comentar quando questionado sobre a possibilidade de Messi se juntar ao clube na próxima temporada.

"Não me perguntem sobre Messi, não darei nenhuma informação. Se algo oficial for divulgado, vocês o encontrarão no departamento de imprensa.", afirmou o dirigente.

Messi voltou a jogar pelo PSG no sábado (13), em um confronto da Ligue 1 contra o Ajaccio, sendo vaiado pela torcida adversária após cumprir uma suspensão imposta pelo clube. O PSG venceu a partida por 5 a 0, com Kylian Mbappé marcando dois gols.