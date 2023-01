Qual a premiação da Copa Libertadores 2023? Quanto dinheiro ganha o campeão?

Conmebol aumenta em 21% os valores e cria bônus por vitória na fase de grupos; prêmio total ultrapassa R$ 1 bilhão

A Conmebol anunciou na última segunda-feira (9), os valores da premiação paga aos clubes participantes da Copa Libertadores, da Copa Sul-Americana, da Recopa e da Copa Libertadores Feminina.

A entidade aumentou em 23% os valores pagos e vai distribuir no total US$ 300 milhões, em conversão direta R$ 1,57 bilhão. Cada competição teve um aumento diferente.

Na Copa Libertadores, o aumento foi de 21%. Uma outra novidade será um pagamento extra de US$ 300 mil (R$ 1,57 milhão) para cada vitória na fase de grupos. Se o clube vencer os seis jogos, fatura US$ 3 milhões pagos a todos que participam dessa fase e mais US$ 1,8 milhão. Em caso de empate, não há pagamento desse prêmio extra.

Quanto dinheiro ganha o campeão da Libertadores 2023 e qual a premiação ao avançar em cada fase?

Getty Images

Com os novos valores, o campeão da competição pode faturar até US$ 28,05 milhões, cerca de R$ 147,5 milhões.

Premiação de todas as fases da Libertadores 2023

• Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 15,7 milhões) + US$ 300 mil (R$ 1,57 milhão) por vitória.

• Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,6 milhões)

• Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,9 milhões)

• Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,1 milhões)

• Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36,7 milhões)

• Campeão: US$ 18 milhões (R$ 94,5 milhões)

No total, US$ 207,8 milhões (R$ 1,09 bilhão) serão distribuídos.