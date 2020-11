Prass sofre sua maior derrota contra o Palmeiras em possível despedida do Allianz Parque

Ídolo do Verdão não comprometeu na meta do Ceará, mas foi surpreendido por cinco minutos fatais do time de Abel Ferreira na Copa do Brasil

Na tarde dessa quarta-feira (11), o Palmeiras venceu facilmente o Ceará por 3 a 0, no Allianz Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do . O duelo marcou mais um embate entre e Fernando Prass, que é o goleiro do . Nessa que pode ter sido sua última partida da carreira na casa palestrina, Prass sofreu a maior derrota de sua carreira diante do .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

O primeiro jogo das quartas de final entre Palmeiras e Ceará seguiu um roteiro até parecido com aquele da vitória do Verdão por 3 a 1 sobre o Red Bull . Um amplo domínio na primeira etapa e gols em sequência. Na segunda etapa um crescimento maior do adversário. Dessa vez, porém, o Palmeiras não foi vazado.

Mais times

Entretanto, Fernando Prass, ídolo do Palmeiras e atual goleiro do Ceará terá más lembranças deste que pode ter sido o último seu último jogo no Allianz Parque. No lugar onde conquistou tantas glórias, o arqueiro sofreu a pior derrota para o Verdão de toda sua carreira.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Prass enfrentou o Palmeiras em oito oportunidades, por três times diferentes: , e Ceará. O retrospecto de Prass contra o Palmeiras é ruim para o atleta. Em oito jogos, o time pelo qual Fernando atuava venceu apenas uma vez, além disso, foram registradas quatro vitórias do Palmeiras e três empates.

A única vitória do time que Prass atuava foi conquistada pelo da Gama. Em 12 de setembro de 2012, o Cruz-Maltino recebeu o Palmeiras em São Januário e venceu por 3 a 1. Um dos tentos foi marcado por Juninho Pernambucano e o técnico do Vasco era Renato Portaluppi.

Nesses jogos, houve 2 a 0, 3 a 1 e outros resultados, porém, Prass nunca tinha sido vazado três vezes sem que seu time marcasse. O 3 a 0 é o pior resultado que Prass já sofreu enfrentando o Verdão.

(Foto: Felipe / Ceará SC)

No começo de outubro de 2020, Prass teve uma atuação histórica contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Vozão perdeu por 2 a 1, mas o arqueiro evitou uma vitória elástica do time da casa. O goleiro registrou nove defesas, que contaram com um alto nível de dificuldade.

Mais artigos abaixo

Àquela época o jogador de 42 anos deu a entender que aquela seria provavelmente sua última entrada no gramado da casa palestrina como jogador. Ele não contava que o sorteio da colocaria as duas equipes frente a frente mais uma vez.

A possível despedida deixará um gosto amargo na boca do ídolo palmeirense, que terá, junto com sua equipe, a difícil missão de conseguir um resultado positivo depois do 3 a 0 aplicado pelos paulistas em .