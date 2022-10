Portuguesa x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das quartas de final do Paulistão sub-20

Primeiro jogo das quartas de final do Paulista sub-20 será disputado nesta quinta-feira (6); veja como acompanhar na internet

Portuguesa e Palmeiras fazem o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista sub-20 nesta quinta-feira (6), às 15h (de Brasília), no Canindé. A partida terá transmissão ao vivo do YouTube, na internet, do Estádio TNT Sports, e da Eleven Sports, no streaming.

Por conta da melhor campanha, o Palmeiras faz o segundo jogo em casa. Em caso de igualdade após os dois jogos, o classificado será definido nos pênaltis.

Pelo Grupo 22, o Palmeiras confirmou a classificação após encerrar na liderança com 15 pontos (cinco vitórias e um empate).

Do outro lado, a Portuguesa ficou em segundo, com 10 pontos (três vitórias, um empate e duas derrotas).

Prováveis escalações

Escalação do provável PALMEIRAS: Kaique; Talisca, Henri, Gustavo Mancha e Ian; Léo, Jhon Jhon e Kauan Santos; Allan, Edney e Vitinho.

Escalação do provável PORTUGUESA: Ronaldo; Talles, Kauã Victor; Lucão e Rodrigo; Itapira, João Goiano e Dênis; Miguel, Wevysther e Paraizo.

Desfalques

Palmeiras

sem desfalques confirmados.

Portuguesa

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 6 de outubro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Canindé – São Paulo, SP