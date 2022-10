Portuguesa x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (20), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista sub-20; veja como acompanhar na internet

Portuguesa e Santos fazem o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista sub-20 nesta quarta-feira (20), às 15h (de Brasília), em São Paulo. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na Eleven e no Estádio TNT Sports, no streaming.

Depois de encerrar a primeira fase na terceira posição com 27 pontos (nove vitórias e uma derrota), o Santos eliminou o Ibrachina por 5 a 4 no placar agregado nas quartas de final, enquanto a Portuguesa deixou para trás o Palmeiras (4 a 3 no agregado) no mata-mata.

Prováveis escalações

Escalação do provável PORTUGUESA: Ronaldo; Talles, Kauã Victor; Lucão e Rodrigo; Itapira, João Goiano e Dênis; Miguel, Wevysther e Paraizo.

Escalação do provável SANTOS: João Inácio; Cadu, Derick, Jair e Kevyson; Hyan, Balão e Ivonei; Miguelito, Fernandinho e Enzo Monteiro.

Desfalques

Santos

sem desfalques confirmados.

Portuguesa

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 20 de outubro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte – SP

• Arbitragem: RENAN PANTOJA (árbitro), JOÃO PETRUCIO MARIMÔNIO E MATHEUS GUILHERME (assistentes), MICHEL DE CAMARGO (quarto árbitro) e OSNY ANTÔNIO (AVAR)