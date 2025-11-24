Portugal x Brasil: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Mundial sub-17 2025

Portugal e Brasil se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 13h (horário de Brasília), em jogo decisivo pela semifinal do Mundial sub-17. A partida acontece no complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar, com transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada, e da CazéTV, no YouTube. A programação de ambas emissoras está disponível também via Prime Video (clique aqui e confira a programação completa dos jogos).

Os portugueses vêm de vitória por 2 a 0 sobre a Suíça nas quartas de final. Atual campeã da Eurocopa sub-17, a equipe faz campanha quase perfeita até aqui, tendo perdido apenas um jogo — para o Japão, por 2 a 1, na fase de grupos. Nas oitavas, bateu o México por 5 a 0; nos 16 avos, superou a Bélgica por 2 a 1. O atacante Anísio Cabral, artilheiro da competição com seis gols, é a principal ameaça do ataque europeu.

A seleção brasileira sub-17, por sua vez, deixou o Marrocos para trás nas quartas de final, com vitória por 2 a 1, com os dois gols marcados pelo atacante Dell, do Bahia. Ainda invicto na competição, o time comandado por Dudu Pateluci passou por França e Paraguai nas fases anteriores do mata-mata, ambos nas disputas de pênaltis após empate no tempo normal. Na fase de grupos, liderou sua chave, que tinha Honduras, Indonésia e Zâmbia.

Prováveis escalações

Portugal: Romário Cunha; Daniel Banjaqui, Martim Chelmik, Mauro Furtado e José Neto; Rafael Quintas, Bernardo Lima e Mateus Mide; Duarte Cunha, Stevan e Anísio Cabral. Técnico: Bino Maçães.

Brasil: João Pedro; Angelo, Luccas Ramon e Thiaguinho; Zé Lucas, Luis Pacheco, Felipe Morais e Gabriel Mec; Ruan Pablo, Dell e Kayke. Técnico: Dudu Pateluci.

Desfalques

Portugal

Sem desfalques confirmados.

Brasil

O zagueiro Luís Eduardo, do Grêmio, e o lateral direito Arthur Ryan, do Fluminense, cumprem suspensão automática devido a dois cartões amarelos recebidos. Além deles, o lateral esquerdo Derick, do Palmeiras, teve lesão muscular na coxa direita contra o Paraguai e também é desfalque.

Quando é?