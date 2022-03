Porto x Lyon: escalação, desfalques e mais do jogo da Liga Europa 21/22

O Porto enfrenta o Lyon nesta quarta-feira (9), às 14h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, pelas oitavas de final da Liga Europa.

O Porto caiu na Liga dos Campeões após ter ficado em terceiro do grupo B, com cinco pontos, tendo apenas uma vitória em seis partidas. Ao ficar no terceiro lugar de sua chave, acabou remanejado para a Europa League. Estreou na competição no estágio de 16 avos de final eliminando a Lazio, da Itália.

Já o Lyon, foi campeão de sua chave na fase de grupos da Europa League, o que lhe permitiu avançar diretamente para as oitavas de final. Acumulou 16 pontos (cinco vitórias e um empate).

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Porto vai com 2 desfalques certos para o jogo: o lateral-esquerdo brasileiro Wendell, expulso na última rodada da Champions. Outra baixa do time portista é Wilson Manafá, com um problema muscular.

Já o Lyon, também tem dois jogadores fora da partida: o zagueiro Diomande e o atacante Cherki, ambos machucados.

Possível escalação do Porto: Diogo Costa; Znusi, Pepe, Mbemba e João Mario; Otávio, Vitinha e Uribe; Pepê, Taremi e Evanilson.

Possível escalação do Lyon: Anthony Lopes; Dubois, Thiago Mendes, Lukeba, Emerson Palmieri; Caqueret, Ndombelé, Faivre, Paquetá; Toko Ekambi e Moussa Dembélé.

DESFALQUES

PORTO:

MANAFÁ: lesionado

WENDELL: suspenso pelo cartão vermelho

LYON:

DIOMANDE: lesionado

CHERKI: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Porto e Lyon será transmitido ao vivo pela ESPN, na tv fechada, e pelo Star+, na internet, nesta quinta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.