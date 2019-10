Porto vendeu Militão e Felipe por R$ 320 milhões, mas ficou só com R$ 185 milhões

Equipe portuguesa divulga relatórios que mostram que quase R$ 140 milhões foram pagos em comissões

O arrecadou R$ 320 milhões com as vendas de Felipe, para o , e Éder Militão, para o . Porém, surpreendentemente, apenas metade do dinheiro arrecadado foi para os cofres do clube. O motivo? Os diferentes pagamentos em comissões e intermediação para fechar as operações. Os números foram divulgados pelo balanço financeiro do clube.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Com a negociação de Felipe, o Porto arrecadou 20 milhões de euros (R$ 92 milhões). Porém, apenas 9,7 milhões de euros (R$ 44,7 milhões) entraram efetivamente no caixa do time. A quantia restante foi destinada ao pagamento de diferentes intermediários, bem como ao pagamento do direito de formação e do mecanismo de solidariedade.

Mais artigos abaixo

Quanto a Éder Militão, dos 50 milhões de euros (R$ 230 milhões) pago pelo Real, os dragões só puderam ficar com 28,5 milhões de euros (R$ 131,5 milhões). Ou seja, só de comissões na venda do ex- , o Porto teve que pagar mais do que arrecadou com Felipe.