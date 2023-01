Porto x Santa Cruz ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), no Estádio Lacerdão; veja como acompanhar na internet

Porto e Santa Cruz se enfrentam na noite desta quarta-feira (18), às 21h (de Brasília), no Estádio Lacerdão, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Com dois empates e uma vitória no Estadual, o Porto aparece na terceira posição, com cinco pontos, enquanto o Santa Cruz ainda não venceu. Até o momento, empatou com o Afogados e o Náutico.

Para o confronto, o técnico Ranielle Ribeiro ainda não decidiu se manterá Matheus Inácio no gol. Michael Fracara e Geaze também brigam pela vaga.

Prováveis escalações

Escalação do provável Porto: Henrique; Danielzinho, Rafael Esculápio, Carioca, Edvaine, Gabriel Mury, Rafael Gelatti, Geyson, Danilo, Luan Carioca, Fábio Bahia.

Escalação do provável Santa Cruz: Matheus Inácio; Jefferson Feijão,Ítalo Melo, Yan, Ian Rodrigues, Arthur, Daniel Pereira, Anderson Ceará, Hugo Cabral, Lucas Silva, Dagson.

Desfalques

Porto

Sem desfalques confirmados.

Santa Cruz

Ítalo SIlva, com lesão na coxa, será desfalque por um mês.

Quando é?