Porto x Nice: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga Europa 2025/26

Porto e Nice se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 14h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela quinta rodada da Liga Europa 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do canal CazéTV no Youtube. Em Portugal, o jogo será transmitido pelo Sport TV5 na TV fechada e pelo DAZN via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Sintrense por 3 a 0 e avançar às oitavas de final da Taça de Portugal, o Porto volta suas atenções para a Liga Europa. Ocupando a 14ª posição, com sete pontos, os Dragões estão a apenas um ponto do Betis, equipe que fecha a zona de classificação direta para as oitavas de final. Depois de triunfar sobre o RB Salzburg por 1 a 0 e a Estrela Vermelha por 2 a 1, o time perdeu para o Nottingham Forest por 2 a 0 e empatou com o Utrecht em 1 a 1.

"Agora, o nosso desafio é manter a mentalidade, a intensidade, a dedicação, no campo, no ginásio, e também nas reuniões que vamos tendo, que são muitas e longas. Mas, como disse, estou muito grato pelo trabalho que todos estão a fazer. Claro que agora vamos jogar contra uma equipe [Nice] que é realmente boa, que tem muitas individualidades, em todas as posições. Temos de estar prontos, porque é muito importante para a nossa campanha na UEFA Europa League conseguirmos um bom resultado", afirmou o técnico Francesco Farioli.

Por outro lado, o Nice enfrenta pressão em busca da primeira vitória no torneio. Em penúltimo lugar e sem pontos conquistados, a equipe francesa sofreu derrotas para Roma, Fenerbahçe e Celta por 2 a 1, além de perder para o Freiburg por 3 a 1.

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Moura; Eustaquio, Rosario, Veiga; Sainz, Aghehowa, Pepe.

Nice: Diouf; Mendy, Bah, Bard; Clauss, Sanson, Vanhoutte, Abdi; Boga; Carlos, Ali Cho.

Desfalques

Porto

Nehuén Pérez segue no departamento médico.

Nice

Moise Bombito, Youssouf Ndayishimiye e Mohamed Abdelmonem estão machucados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 27 de novembro de 2025

quinta-feira, 27 de novembro de 2025 Horário: 14h45 (de Brasília)

14h45 (de Brasília) Local: Estádio do Dragão - Porto, Portugal

Retrospecto recente

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis