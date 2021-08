Porto monitora a situação de Luan no São Paulo

Clube português tem interesse no meio-campista de 22 anos, que possui contrato no Morumbi até dezembro de 2023. Multa supera os 50 milhões de euros

O Porto, de Portugal, demonstrou interesse na contratação de Luan, volante do São Paulo. Os lusitanos procuraram o estafe do meio-campista de 22 anos e não descartaram a apresentação de uma oferta no mercado da bola.

Com contrato até o fim de 2023 no Morumbi e multa rescisória que supera os 50 milhões de euros (R$ 306,13 milhões) — o valor exato não é revelado —, o jogador despertou o interesse do clube europeu, mas não viu uma oferta ser apresentada até o momento. A janela de transferências do país ibérico se encerra nesta terça-feira (31).

Se não houver uma oferta nesta janela de transferências, é possível que as tratativas fiquem para janeiro de 2022, quando se inicia uma nova janela no futebol europeu.

Luan é visto como um nome importante no São Paulo de Hernán Crespo. O jovem meio-campista soma 33 jogos, três gols e uma assistência nesta temporada. Ele foi fundamental na conquista do Paulistão 2021, quando deixou a sua marca na decisão contra o Palmeiras.

A informação sobre o interesse do Porto na contratação de Luan foi inicialmente divulgada pelo portal Uol e confirmada pela Goal com fontes ligadas ao atleta e ao Tricolor.