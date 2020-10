Porto contrata Felipe Anderson por empréstimo do West Ham

Clube português recebe o meia-atacante brasileiro por cedência de uma temporada, sem opção de compra

O fechou nas últimas horas o empréstimo de Felipe Anderson. A Goal apurou que o aceitou ceder o meia-atacante por uma temporada ao clube português, num acordo sem opção de compra. Os ingleses vão pagar metade do salário do jogador.

Aos 27 anos, o brasileiro perdeu espaço no clube inglês nos últimos meses, por isso uma saída curta foi o melhor caminho encontrado neste momento. Há ainda a esperança de recuperar parte do alto valor investido - foi contratado da em meados de 2018 por 43 milhões de euros (R$ 195 milhões, na época).

A chegada de Felipe Anderson, que foi revelado pelo e tem no currículo o título dos de 2021 com a seleção sub-23, acabou por ser a melhor forma encontrada pelo Porto para reforçar o elenco já pensando em "esticar" a negociação com Pepê, do Grêmio, que passou a ser um sonho para 2021.