Porto de Caruaru x Sport ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (8), pela sétima rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Porto de Caruaru e Sport se enfrentam na noite desta quarta-feira (8), no Lacerdão, às 20h (de Brasília), pelo fechamento da sétima rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Quer ver jogos do Pernambucano ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Depois da vitória sobre o Campinense por 2 a 0 na Copa do Nordeste, o Sport volta as atenções para o Pernambucano. O Leão é o líder do estadual com 16 pontos, três a mais que o Retrô,na segunda posição. Até aqui, soma cinco vitórias e um empate.

Para o confronto fora de casa, o técnico Enderson Moreira trata como dúvida a presença de Eduardo, com entorse no tornozelo. Caso não esteja apto, Ewerthon, da base, pode iniciar entre os 11.

Do outro lado, o Porto de Caruaru, no meio da tabela com oito pontos, busca reencontrar o caminho da vitória. Nos últimos quatro jogos, foram três empates e uma derrota.

Prováveis escalações

Escalação do provável Sport Recife: Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Pedro Martins, Fabinho e Jorginho; Edinho, Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Escalação do provável Porto de Caruaru: Henrique; Danielzinho, Rafael Esculápio, Carioca e Edvaine; Gabriel Mury, Rafael Gelatti, Geyson e Danilo; Luan Carioca e Fábio Bahia. Técnico: Oscar de Souza.

Desfalques

Porto de Caruaru

Sem desfalques confirmados.

Sport

Não há desfalques confirmados.

Quando é?