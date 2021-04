Por que Yeison Guzmán desistiu de jogar no Cruzeiro?

Meia colombiano estava acertado com o clube celeste, mas não será reforço para a Série B

O meia Yeison Guzmán não será mais jogador do Cruzeiro. O colombiano de 23 anos optou por desfazer as malas, guardar o passaporte e não atuar no clube mineiro. Revelação do futebol do seu país, Guzmán pertence ao Envigado FC e chegou a ser anunciado pelo Cruzeiro na última quinta-feira (15). Sob a alegação de que a negociação chegou a ser formalmente concluída, a diretoria da Raposa já está tomando as medidas jurídicas cabíveis.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Guzmán chegou a assinar a anuência de contrato – que passa a ter efeito vinculante na Justiça – mas, por pressão do empresário, que estaria insatisfeito com os moldes da negociação, optou por não aceitar a transferência.

Sofrendo uma grande crise financeira desde 2019, que culminou com o rebaixamento para Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro teria a ajuda de um parceiro para adquirir o jogador que assinaria até 2025 com cláusula de metas de jogos. O meia custaria US$ 1,2 milhão (aproximadamente R$ 6,5 milhões). Desse valor, US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) seriam pagos à vista.

Após a negativa do atleta, o clube mineiro, por meio de nota, informou que “o jogador, influenciado por terceiros, está lamentavelmente descumprindo de forma unilateral com tudo o que havia sido, por escrito, celebrado entre as partes”.

Segundo o Cruzeiro, a negociação foi formalmente concluída na semana passada entre as partes após aceite do jogador e formalização da proposta, com assinatura do atleta na documentação oficial enviada, dentro dos parâmetros determinados pela Fifa, A notícia, inclusive, foi publicada nos canais oficiais dos clubes, de forma simultânea e previamente alinhada, endossada pelo próprio atleta em vídeo destinado à torcida do Cruzeiro.

“Nos últimos dias, entretanto, de forma estranha e distante de qualquer profissionalismo, o staff do atleta passou a não atender os profissionais de Cruzeiro e Envigado para a finalização dos trâmites burocráticos, causando enorme desconforto em todos os envolvidos. Diante do comportamento e da negativa do atleta, em honrar com aquilo que fora acordado e formalmente assinado, o Cruzeiro informa que já está tomando todas as medidas jurídicas cabíveis, resguardado por documentação e arquivos comprobatórios”, diz a nota do time celeste.

O presidente do Envigado FC, Ramiro Ruiz, por sua vez, disse que considera o Cruzeiro uma das maiores equipes do mundo. “Seguimos acreditando que o Cruzeiro era a melhor opção para o Yeison Guzmán. Esperamos que em um futuro próximo, por nossa boa relação, sigamos fortalecendo nossos vínculos”, declarou.

Quem é o meia habilidoso?

Natural de La Unión, na Colômbia, Guzmán é mais um talento revelado no Envigado FC, que já ofereceu ao futebol nomes como James Rodriguez e Juan Fernando Quintero. Na atual temporada, até o momento, o camisa 10 participou de 17 jogos, marcou 4 gols e deu 3 assistências.

Em novembro do ano passado, o Vasco chegou a enviar proposta de empréstimo ao meia armador, que se destaca pela boa chegada na área e criatividade na criação de jogadas ofensivas, além de bolas paradas.

Mais artigos abaixo

Coincidência ou não, o diretor de futebol do Cruzeiro, André Mazzuco, responsável pela quase contratação do meia colombiano no clube celeste, integrava a direção do time carioca, à época.

Porque o negócio melou?

Uma fonte ligada ao clube colombiano disse que o jogador estava feliz com a oportunidade de jogar no Brasil, porém, o empresário do meia, Kormac Valdebenito, vinha colocando dificuldades nas negociações desde o primeiro contato do Cruzeiro. O jogador também não teria aceitado uma cláusula referente ao pagamento.

Yeison Guzmán chegou a gravar um vídeo celebrando a contratação, o que causou ainda mais expectativas na torcida, por estar usando uma camisa azul com a logomarca do fornecedor de material esportivo do clube.