Por que o Espanyol quer impugnar partida contra o Barcelona?

Mais combustível para o fogo. Se o dérbi de Barcelona já estava quente, agora o fogo vai ser apagado com gasolina. Se a medida cautelar que permitiu ao Barça colocar em campo Robert Lewandowski irritou o Espanyol, agora o clube lançou seu contra-ataque. Num comunicado publicado no seu site oficial, o Espanyol apresentou uma queixa junto da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) para impugnar o jogo com o Barcelona, ​​correspondente à 15.ª rodada de La Liga, por escalação indevida.

O clube apresentou uma reclamação para contestar a partida contra o Barça

O comunicado diz o seguinte: "Antes do início da partida, o clube notificou de boa fé o árbitro da partida, Sr. Mateu Lahoz, e a própria RFEF sobre a presença do jogador Robert Lewandowski no time rival, que teve de cumprir suspensão após ter sido expulso por duplo amarelo na jornada anterior do campeonato nacional", explicam.

Espanyol denuncia "injustiça flagrante"

O comunicado prossegue da seguinte forma: "O RCD Espanyol, conforme anunciado na véspera do jogo, utilizará todos os recursos ao seu dispor para defender os seus interesses e os dos nossos torcedores, consciente de que esta flagrante injustiça põe em risco a essência da nossa competição. e que tal injustiça assenta numa resolução precipitada e com evidentes deficiências jurídicas", assegura.

O que acontece em caso de erro na escalação?

O Código Disciplinar da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) determina em seu artigo uma multa de 9.000 euros.. Além disso, o clube que tivesse um possível erro na escalação, perderia os 3 pontos da partida, em benefício do time rival.

Lewandowski obteve a medida cautelar via justiça ordinária

A reclamação do Espanyol surge horas antes do jogo e com a jornada da La Liga já em curso, Robert Lewandowski obteve medidas cautelares, através de uma decisão dos tribunais comuns, que acolheu o recurso imposto pelo Barça, para mitigar a suspensão de três jogos que pesava sobre o jogador polonês.