Por que o Brasil está jogando de branco?

A camisa que marcou tanto o primeiro título quanto o maior trauma voltou para a Copa América 2019

A seleção brasileira entrou em campo vestida de branco, nesta sexta-feira (14), na estreia da contra a . Uma opção que causa estranheza, já que estamos acostumados a ver o jogando ou com a camisa amarelinha ou azul. Entretanto, a escolha foi motivada por uma homenagem: relembrar o centenário do título sul-americano de 1919, a primeira taça levantada de importância levantada pelo selecionado.

Em 1919 o Brasil recebeu a terceira edição do torneio hoje chamado como e levantou a taça após vitória por 1 a 0 sobre o . A camisa da seleção naquela época era branca. E seguiu assim até o início da década de 1950, inclusive marcando outros troféus continentais – como as edições de 1922 e 1949, ambas também realizadas em solo brasileiro. No entanto, a camisa branca ficou marcada mesmo de forma negativa por causa do Maracanazo em 1950.

A derrota para o Uruguai, na final do Mundial realizado também no Brasil, foi o grande trauma na história do nosso futebol. O uniforme branco seguiu sendo usado até 1953 e, inclusive, teve um último título para levantar no Pan-americano de 1952. Mas a lembrança do Maracanazo era forte demais e, após concurso popular, em 1954 o uniforme titular da seleção brasileira passou a ser aquele que o mundo conhece: canarinho. De lá para cá, a amarelinha virou símbolo mundial de bom futebol.

Os heróis de 1919! Esses craques venceram o Uruguai por 1 a 0 e levantaram a 1ª taça continental do Brasil no Estádio das Laranjeiras.



Relembre essa conquista que já completou 100 anos >> https://t.co/PlWOfWLJEr pic.twitter.com/1ZDcLeMJKd — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 14 de junho de 2019

O centenário de 1919 inspirou o retorno da camisa branca, que deverá ser usada apenas na estreia contra a Bolívia – as peças amarela e azul seguem à disposição. Uma lembrança importante do passado para um time que busca construir um futuro melhor após decepções recentes dentro de campo.