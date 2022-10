Por que o Barcelona vai ter que jogar um playoff após eliminação da Liga dos Campeões?

Clube catalão ficou em terceiro lugar do grupo da Champions League e vai jogar a Liga Europa

Mesmo antes de entrar em campo pela 5ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Barcelona já sabia que estava eliminado da principal competição continental europeia. Isso porque a vitória da Inter de Milão sobre o Viktoria Plzen deixou os italianos sem poderem ser alcançados pelo Barça nas duas últimas rodadas.

Dessa forma, o clube da Catalunha não vai jogar a fase da mata-mata da Liga dos Campeões, mas vai disputar a fase eliminatória da Liga Europa, que seria equivalente à Copa Sul-Americana da Europa.

A diferença, porém, é a seguinte: como a Liga Europa conta com o dobro de equipes que participam da fase de grupos, o mata-mata começa no dezesseisavos de final, ou seja, ao invés de 16 equipes participando de oito duelos, haverá 32 equipes disputando 16 partidas. Quem vencer os jogos, se classifica para as oitavas de final.

As partidas de ida e volta dessa fase acontecerão em 16 e 23 de fevereiro e o sorteio vai acontecer em 7 de novembro, poucos dias antes do começo da Copa do Mundo. Nessa fase, o Barça não poderá ser sorteado contra outra equipe espanhola.

Os times que ficaram em terceiro lugar e não se classificaram para o mata-mata da Liga dos Campeões vão enfrentar segundos colocados dos grupos da Liga Europa.

Antes da última rodada da fase de grupos da Liga Europa, os times que estão em segundo lugar, até agora, são: PSV, Rennes, Ludogorets, Union Berlin, Manchester United, Sturm Graz, Qarabag e Monaco.