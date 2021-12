Por que Navarro é uma boa para o Palmeiras e vai deixar saudade no Botafogo

O Palmeiras acertou para ter Rafael Navarro como reforço visando a temporada 2022. O atacante chega ao Allianz Parque sem custos de transferência, uma vez que só tinha contrato com o Botafogo até o final deste mês de dezembro.

Esta é, por si só, uma boa notícia para os torcedores alviverdes – apesar de dinheiro não ser um grande problema para um dos clubes que mais investe no cenário atual do nosso futebol. Mas o jogador de 21 anos é uma boa notícia para os palmeirenses por tudo o que mostrou durante 2021. E se não vai deixar dinheiro aos alvinegros, não há dúvidas que sua ausência promete ser muito sentida no estádio Nilton Santos.

Navarro se encaixa no perfil de reforço que o Palmeiras está buscando no ataque: é jovem, promissor e chega como um competidor pela vaga de titular. Se vai conseguir ser protagonista no elenco campeão da Libertadores, aí é outra história, mas os alviverdes podem esperar alguém que vai se esforçar muito por isso. O profissionalismo de Rafael Navarro foi um dos traços positivos que mais chamaram a atenção em seu 2021 pelo Botafogo.

Isso porque o imbróglio envolvendo seu futuro começou durante a temporada, com o clube carioca então passando por maus bocados na Série B. Navarro, que já era um dos principais nomes do time, não deixou seu nível de atuação abaixar em meio às discussões sobre qual seria sua futura equipe. É o básico que se espera, na teoria, mas a prática costuma mostrar coisas diferentes da parte dos jogadores. Rafael Navarro seguiu sendo decisivo até o fim, terminando a temporada com o título da Série B, devolvendo o Botafogo à elite do futebol e ainda aparecendo como melhor jogador do campeonato de acesso.

Foco e pressão

Este foco, de não ter deixado questões extracampo atrapalhar seu desempenho dentro das quatro linhas, obviamente não foi a única qualidade exibida por Navarro em 2021. A energia para pressionar adversários quando sua equipe não tinha a bola foi outro dos pontos positivos.

Gols e assistências

A energia para rodar o entorno da área também mostrou um lado ‘garçom’ para o centroavante. Foram nove passes para gol. Em relação a bola na rede, que é o que a torcida mais pede, foram 15 gols de um total de 14.2 esperados – segundo a métrica dos gols esperados (xG) da Opta. Estamos falando de um jogador de finalização pragmática e simples, mas de qualidade. Em 2021, Navarro não desperdiçou chances que não poderia.

Naquela foi considerada, até aqui, como a maior Série B da história, Navarro foi quem mais participou diretamente de gols: 24 entre tentos e assistências. Tirando gols de pênalti da conta, nenhum outro jogador da Série B balançou tanto as redes (14 gols de Navarro foram com a bola rolando). Seja pela idade, preço ou pelo que pode entregar, fica a impressão de que o Palmeiras terá um nome muito interessante para seus próximos anos. O Palmeiras tem a expectativa, o Botafogo fica com a saudade.