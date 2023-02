Por que a MLS, o Campeonato dos Estados Unidos, não tem rebaixamento?

A ausência de descenso e acesso de equipes entre divisões no futebol americano é uma situação complicada que não deve mudar tão cedo

O futebol dos Estados Unidos não tem promoção e rebaixamento, tornando a Major League Soccer uma das únicas ligas de futebol profissional de primeira divisão do mundo em que os clubes não precisam temer a queda.

Embora existam níveis ordenados no sistema de futebol dos Estados Unidos abaixo da MLS, como a United Soccer League (USL), os clubes geralmente não têm permissão para se mover entre os níveis. E quando eles sobem, é para se tornar times de expansão da MLS com base no mérito financeiro, e não no desempenho em campo.

A GOAL explica por que os Estados Unidos preferem o método que usa para outros esportes, em vez de um sistema de promoção e rebaixamento.

Por que não existe promoção e rebaixamento nos Estados Unidos?

Tudo começa com o fato de que apenas algumas décadas atrás não havia uma estrutura de futebol profissional estabelecida no país. A MLS ajudou a preencher o vazio com um modelo de negócios que tratava cada um dos times da liga como parte de uma entidade.

Essa estrutura de entidade única ajudou a liga a crescer em um ritmo lento e constante nas últimas duas décadas, passando de uma operação de 10 equipes para uma liga de 29 equipes, que deve crescer ainda mais nos próximos anos.

Embora a MLS esteja se expandindo rapidamente, não há pressão por parte da liga para apoiar a implementação de promoção e rebaixamento, que é um sistema que precisaria ser obrigatório e implementado.

Pelo contrário, a MLS é a maior adversária do sistema, citando os grandes investimentos feitos por novos times que chegam ao campeonato a cada ano.

É esse nível de investimento que tornou o futebol dos Estados Unidos relutante até em considerar a ideia de tentar implementar a promoção e o rebaixamento neste momento, embora a segunda divisão americana, USL, também esteja crescendo rapidamente. O esporte está prosperando em vários níveis, mas isso não levou a nenhum tipo de movimento do esporte sobre o assunto.

A estagnação levou a ações judiciais e processos judiciais feitos por oponentes da configuração atual nos Estados Unidos, na tentativa de abrir um sistema que eles acreditam ser atualmente controlado pela MLS, e não pelo futebol do país. Esse litígio até agora foi infrutífero.

"Só porque há promoção e rebaixamento em outras ligas que foram fundadas em princípios diferentes, não significa que faria sentido na Major League Soccer", disse Don Garber, um dos diretores do torneio, ao Kansas City Star em 2019. "Temos uma vibrante liga número 2 na USL. Se de repente [os times de expansão estão] jogando em uma divisão diferente que não tem receita nacional - porque a USL não tem isso - como isso faz sentido? Não há racionalidade econômica para promoção e rebaixamento na era em que estamos hoje".

Qual é o caso de promoção/rebaixamento?

Do jeito que as coisas estão, os times da MLS não enfrentam nenhuma reação real por operar clubes perenemente malsucedidos, enquanto a promoção e o rebaixamento podem acabar com a liga de grupos de propriedade abaixo da média, ao mesmo tempo em que trazem sangue novo que pode ajudar a liga e o futebol local a alcançar novos patamares.

Esse é o sonho que os proponentes do movimento de times entre divisões no futebol americano estão segurando, mas a promoção e o rebaixamento da MLS provavelmente não se tornarão realidade tão cedo, se é que algum dia, dadas as verdades econômicas do sistema.