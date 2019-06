"Por que Messi não ganha a Champions?", diz Van Gaal em ataque ao 10 do Barcelona

Em entrevista exclusiva, o ex-técnico do clube catalão faz críticas ao jogador argentino e comenta sobre o retorno de Neymar

Louis van Gaal é um personagem único no futebol mundial. Foi um treinador de grande sucesso no , , de Munique, e na seleção holandesa. Uma pessoa de ideias fortes, por vezes na fronteira com o intransigente. Durante uma entrevista exclusiva com o El País, voltou a mostrar todas essas qualidades, alegando não ser fascinado por Lionel Messi ao vê-lo jogar.

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

“Olhe para o Barcelona, quantas Champions eles ganharam com o jogador que dizem ser o melhor do mundo? Olhe para o Neymar no , quantas Champions ganhou? Gosto de Neymar e Messi como jogadores individuais, não como jogadores de equipe. Acredito que nos jogos coletivos não há nada mais importante que o jogador de equipe”, declara Van Gaal.

“Acho que Messi deveria se perguntar como é possível ficar tanto tempo sem ganhar uma Champions. Eu gosto de Messi como jogador individual. É o melhor jogador individual do mundo porque suas estatísticas são assombrosas. Eu gosto! Mas, por que não ganha uma Champions há cinco anos? Por que? Como capitão, deve se questionar por que o time não ganha na Europa. O Barça tem um plantel maravilhoso. Não podem dizer que o Rakitic é ruim, nem que Coutinho é ruim, ou que Alba seja um mau jogador, ou Ter Stegen um goleiro ruim, ou Arthur, Vidal... Creio que Messi também é responsável pelo que está acontecendo no Barcelona”.

Van Gaal explica que a maior conquista de Messi aconteceu com Pep Guardiola como técnico, quando foi capaz de integrar-se uma ideia e não ser o centro dela. E não poupa elogios para o catalão, recentemente campeão da Premier League com o .

“Guardiola fez com que ele jogasse para o benefício da equipe, mas os últimos treinadores se adaptaram demais a Messi em proteger o espírito da equipe. Isso é o mais importante”, acrescenta. “Lembro-me que Neymar jogou a serviço de Messi quando esteve no Barça. Não estou indo contra Neymar. É um jogador fabuloso mas no PSG não joga para a equipe. E eu acredito que todo jogador deve jogar para a equipe. Incluindo Messi”.