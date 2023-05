Por que o Manchester City tem uma camisa preto e vermelha?

A inspiração para os Citizens foi o Milan, com quem pode até fazer a final desta Champions League

O Manchester City é o clube azul de sua cidade. O tom celeste dos Citizens é icônico na Inglaterra e, após a compra do clube pelo Abu Dhabi Group, em 2008, passou a ser uma das camisas mais reconhecidas em todo o mundo. Mas há um outro modelo que tem o carinho dos torcedores do City: a camisa preto e vermelha.

Foi vestido assim que o time de Pep Guardiola entrou no Santiago Bernabéu, para enfrentar o Real Madrid, no jogo de ida das semifinais da Champions League 2022/23. Mas o modelo garantiu títulos décadas atrás e é inspirado pela camisa do Milan, da Itália.

A primeira vez que o Manchester City usou rubro-negro foi em outubro de 1968. A ideia foi do técnico Malcom Allison: “Ele tinha visto aquele time brilhante do Milan, do final da década de 1960, vestindo aquela camisa”, diz Tommy Booth, ex-jogador do clube, em declarações veiculadas no site oficial do City.

“Jogar com aquela camisa fazia você se sentir maior do que já era, e achei que ficamos muito bem com aquelas listras. As pessoas ficavam com um pouco de medo de nós”, adiciona Mike Summerbee, um dos maiores ídolos da história dos Citizens.

Vestido com o preto e vermelho no estilo do Milan, o Manchester City conquistou o título da Copa da Inglaterra em 1969. Em meio a décadas bastante ruins daquele período até o final do Século XX, as cores ficaram como lembrança de tempos melhores. Por isso, sempre foram populares entre os torcedores e é por isso que, volta e meia, o Manchester City entra em campo usando camisas listradas em preto e vermelho. Agora, claro, vivendo novamente um período de glórias esportivas.