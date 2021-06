Por que James Rodríguez não vai jogar a Copa América com a Colômbia?

James Rodríguez não atuou nem pelos jogos das Eliminatórias ficando de fora dos jogos contra Peru e Argentina

O técnico da seleção colombiana, Reinaldo Rueda, anunciou nesta quinta-feira (10) a lista de convocados para a disputa da Copa América.

Rueda convocou jogadores conhecidos no futebol brasileiro. Além do zagueiro Yerry Mina, que atuou no Palmeiras em 2016, o meio-campista Gustavo Cuellar, e os atacantes Yimmy Chará e Miguel Borja também foram relacionados para a competição.

A grande surpresa dessa lista foi à ausência do meio-campista James Rodríguez.

A Federação Colombiana e o técnico Reinaldo Rueda alegaram em um comunicado que o jogador do Everton “não está no nível ideal de competição”.

O atleta não foi convocado nem para a disputa dos jogos das Eliminatórias, ficando de fora dos duelos contra o Peru e Argentina.

James Rodríguez rebateu o treinador em uma nota postada no Twitter: “Não receber a confiança da comissão técnica quebra com tudo e me causa uma dor enorme, já que sempre dei até a minha vida pela camisa da seleção da Colômbia.”

Para o lugar de James, Rueda convocou Edwin Cardona, meio-campista do Boca Juniors.

A Colômbia estreará na Copa América no próximo domingo (13), contra o Equador, pelo grupo A do torneio.