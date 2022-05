O Profeta: por que Hernanes eterniza de forma única seu nome na história do São Paulo

O dia da última profecia chegou. Na primeira segunda-feira (02) de maio de 2022, o Profeta Hernanes anunciou sua aposentadoria do futebol, um gigante que marcou, e muito, a história do São Paulo F.C.

"A vida do jogador é uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente". Não é comum quem tira da cartola essa frase numa entrevista coletiva de apresentação. Como também não é usual um jogador com 19 partidas num campeonato de 38 rodadas virar protagonista em meio à uma campanha contra o inédito rebaixamento de um gigante feito o São Paulo como em 2017. Incomum. Hernanes.

"O que fazemos em vida ecoa pela eternidade". A frase de Máximus, do clássico filme Gladiador, é frequentemente citada pelo Profeta. Num São Paulo cheio de tradição e títulos, ele cravou de forma única seu espaço na história para sempre. Metade da carreira dedicada ao clube: 330 jogos dos 665 no total. Raro. Hernanes.

"Se você não nasceu sendo, treine até se tornar". Esse ditado coreano citado pelo Profeta a companheiros do São Paulo em um saguão de aeroporto traduz parte da sua essência. Formado no Tricolor, se destacou no empréstimo ao Santo André, em 2006, para retornar ao Morumbi e conquistar o bicampeonato brasileiro 2007/2008. Distinto. Hernanes.

"Só não falo um palavrão porque sou um Profeta. Mas aqui é São Paulo, piiii...". O "desabafo" após a reestreia decisiva com gol em vitória marcante na virada sobre o Botafogo por 4 a 3 no Nilton Santos foi motivado por um grito dos torcedores cariocas. Das arquibancadas, ele ouviu um coro provocativo de que o São Paulo jogaria a Série B, divisão que o "clube não conhece", nas suas próprias palavras. Sentimento de um sujeito identificado com o vermelho, branco e preto. Singular. Hernanes.

"Verba volant, scripta manent. Ou seja, as palavras faladas voam para longe. Mas o que está escrito permanece". O provérbio em latim citado na crônica de despedida. Incomodado por não render o que esperava e gostaria, foi dele a iniciativa de procurar a direção para acertar uma rescisão amigável. Abriu mão de (muito) dinheiro no acordo para encerrar antecipadamente o vínculo válido até dezembro. Em carta emocionada escrita à mão, declarou amor e gratidão eternas ao São Paulo. Peculiar até na hora de dizer adeus. Excêntrico. Hernanes.

Hernanes, um ser humano diferente.

Dados de Hernanes pelo São Paulo

Jogos: 330

Gols: 56

Assistências: 38

Títulos: 3 - Brasileirão (2007 e 2008) e Paulistão (2021)

Prêmios individuais: 14 - Craque do Brasileirão 2008 (CBF); Craque da Galera do Brasileirão 2017 (CBF), Golaço do Brasileirão 2017 (CBF), Quatro vezes eleito para a Seleção do Campeonato Brasileiro no Prêmio Craque do Brasileirão, em 2007, 2008, 2009 e 2017 (CBF); Três vezes “Bola de Prata” da Revista Placar/ESPN, em 2007, 2008 e 2017; Craque do Campeonato Brasileiro 2017 no Troféu Gazeta Esportiva; Seleção do Brasileirão 2017 no Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta; Melhor Meia do Campeonato Brasileiro de 2017 no Goal.com; e Melhor Meia pela Direita no Campeonato Paulista 2008 (FPF);