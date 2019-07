Por que Griezmann é 'persona non grata' em Barcelona?

Torcida catalã ainda não aceitou a recusa do atacante em ir ao Camp Nou na temporada passada

A animosidade era evidente mesmo antes do pontapé inicial.

Quando o nome de Antoine Griezmann foi anunciado pelo locutor do estádio antes da partida entre Atlético Madrid ao , ​​em abril, o público do Camp Nou respondeu com vaias.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Quando o jogo começou, o toque do atacante na bola foi vaiado.

Então, quando ele foi cobrar um escanteio no início do segundo tempo, ouviu os gritos dos torcedores: "Griezmann, seu bastardo, saia do Camp Nou!"

Tal abuso foi desnecessário, claro, ainda que não seja surpreendente.

O francês não tinha só acabado de rejeitar as investidas do Barcelona antes do início, mas o humilhou na frente do mundo. Griezmann havia anunciado que ficaria no Atlético em um documentário especialmente feito para a televisão chamado "The Decision".



(Foto: Getty Images)

Esta foi uma rejeição pública para um clube tão orgulhoso quanto o Barcelona, ​​que acreditava que a transferência de Griezmann para a Catalunha era efetivamente um acordo fechado. Os blaugrana ficaram, assim, enfurecidos com a traição.

O presidente do Barcelona, ​​Josep Maria Bartomeu, foi o mais atingido pela reviravolta no caso de Griezmann; o vencedor da era para ser contratação de impacto no verão europeu. Em vez disso, o cartola ficou envergonhado e enfraquecido por todo o caso.

Bizarramente, porém, Bartomeu ressuscitou a transferência, com Griezmann pronto para chegar à Catalunha esta semana, uma vez que os dois clubes concordam com o acordo.

Ele não será muito bem recebido pela maioria dos fãs do Barça. Ou até mesmo o conselho do clube.

Não se engane: Bartomeu é a única força motriz por trás do acordo, que foi recebido com espanto por alguns fãs, e ultraje por outros. Eles e vários diretores do Barça continuam cautelosos com Griezmann e com a reviravolta incontestável dos acontecimentos.

Griezmann, em entrevista ao L'Equipe, explicou o que o motivou a ficar no : "Quando se demonstra amor em casa, você não vai a outro lugar. [Atlético] fez todo o possível para me fazer sentir bem", disse à época.

Agora, de acordo com o diretor-presidente dos Colchoneros, Miguel Angel Gil Marin, Griezmann teria decidido em março que iria para o Barça.

Será, portanto, fascinante ver como ele será recebido não apenas pelos torcedores, mas também pelos pelo elenco e seu capitão, Lione Messi. Sabemos que o argentino e Luis Suárez estão desesperados para ver Neymar voltar ao Barcelona neste verão, mas seus sentimentos sobre a chegada de Griezmann ainda não estão claros.

Vale lembrar que o jogador de 28 anos admitiu que a falta de vontade de servir como "tenente de Messi" tinha, talvez "subconscientemente", sido um fator para recusar o Barça.



(Foto: Getty Images)

"Foi muito difícil", disse Griezmann ao Canal +. “Você tem o Barca que quer você, que te chama, que envia mensagens. Mas há o clube onde você está, onde você é um jogador importante e onde eles constroem um projeto ao seu redor”.

Há aqueles em Barcelona que não querem que Griezmann faça parte do projeto, acreditando que sua taxa de transferência de € 120 milhões seria melhor usada em outros lugares, já que o Barça precisa de um lateral-direito, cobertura na lateral-esquerda, além da contratação de Frenkie de Jong para rejuvenescer ainda mais o meio-campo e, o mais importante de tudo, um substituto direto de Suarez na frente.

Também não está claro se Ernesto Valverde está pressionando para que o Barça conclua o acordo.

Opinião de Xavi e Rakitic

O assunto foi abordado por Xavi, ídolo do clube catalão, que descreveu Griezmann como "um grande jogador", mas o ex-maestro duvidou do papel de Ernesto Valverde na transferência.

"Temos que ver quem o está contratando", argumentou. "É o diretor esportivo? O treinador? O presidente? Se eu estivesse no Barça (treinador), pediria as contratações e, se o vestiário não concordasse com nenhuma delas, eu falaria com eles. Mas, no final, eu decidiria se deveria contratar alguém. Seja Griezmann ou seja quem for. No entanto, seria completamente diferente se (Valverde) também não o quisesse. Então, teríamos um problema", disse.



(Foto: Getty Images)

No elenco atual do Barcelona, Ivan Rakitic comentou a situação e procurou "acalmar" a situação junto ao torcedor. "Você tem que parabenizá-lo por isso, porque ele mostrou seu amor e dedicação ao clube", argumentou o croata. "Não foi uma decisão contra o Barça ou qualquer outra pessoa, foi a favor do Atlético. Eu o parabenizo por essa decisão e agora, se eu o visse aqui, eu apertaria sua mão e diria a ele que o respeito, porque não é fácil tomar essa decisão, ficar e, então, partir este ano. Todos os bons jogadores são bem-vindos para nós", concluiu

Mais artigos abaixo

Claramente, Griezmann terá seus torcedores no Camp Nou. Apenas talvez não tantos na arquibancada quanto ele gostaria.

Vai levar algum tempo - e muitos gols - para os torcedores do Barça perdoarem a decisão de Griezmann.