Por que Ferran Torres comemora seus gols fazendo um “S” com as mãos?

Atacante viraliza entre torcedores com o gesto após marcar dois gols na estreia da Espanha na Copa do Mundo contra a Costa Rica. Entenda o significado

O atacante Ferran Torres é um dos destaques da seleção espanhola. Já na estreia da Copa do Mundo de 2022, contra a Costa Rica, o jovem de 22 anos marcou 2 gols na goleada da Espanha, pelo placar de 7 a 0.

O espanhol foi revelado pelo Valencia, passou pelo Manchester City e hoje atua pelas pontas do Barcelona. Ele é um dos vários jovens em que Luis Enrique confia para construir uma nova potência espanhola, como o elenco vencedor da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010.

Além dos gols na estreia, é claro, uma coisa também chamou atenção no jogo de Ferran: sua comemoração. Mas, afinal, por que o espanhol celebra os seus gols deste jeito? A GOAL te mostra.

O atacante faz esta celebração após os gols em dedicação a sua namorada, Sira Martinez, já que o nome dela começa com 'S'. Ferran assumiu seu namoro com Sira, que é equitadora, no começo de 2022. Ela o assistiu na estreia da Copa do Mundo da arquibancada do estádio Al Thumama e viu o namorado fazendo o gesto com as mãos duas vezes, após seus gols.

Mas Martinez não estava lá apenas para torcer por Torres. Ela também viajou para o Qatar para apoiar seu pai, o técnico da Espanha, Luis Enrique. Quando perguntado se sente alguma pressão por conta do relacionamento, Torres respondeu.

"Não mesmo. Eu e o técnico sabemos diferenciar o familiar do profissional. Acho que devemos levar isso de forma natural, simplesmente isso. Estamos levando muito bem".

A pergunta foi feita no último domingo (20), após Luis Enrique brincar com o envolvimento familiar do jogador em uma live. O técnico espanhol foi questionado sobre qual jogador da equipe seria sua extensão dentro de campo.

"Muito fácil: é o senhor Ferran Torres. Senão minha filha me pega e corta minha cabeça". Em resposta, Torres disse que o sogro é um brincalhão.