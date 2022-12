Por que a Croácia usa uma camisa xadrez?

O uniforme da seleção croata é dos mais famosos nas últimas edições de Copa do Mundo e Eurocopa

Quando o assunto é futebol de seleções, a Croácia é a que, provavelmente tem a camisa mais diferente de todas. Afinal de contas, qual outra equipe conta com um desenho axadrezado? O uniforme titular tem fundo branco com os inúmeros quadrados na cor vermelha, enquanto a peça reserva traz algumas variações em diferentes cores – mas quase sempre mantendo a característica única em relação aos muitos quadrados.

Muitas vezes comparado a uma toalha de mesa, daquelas usadas em grandes almoços de família, a verdade é que o xadrez vermelho da Croácia tem raízes bastante antigas. Aparece tanto no escudo da própria equipe de futebol quanto na bandeira do país. É por esta razão que a camisa da Croácia é xadrez. Mas a história que remonta a criação e uso deste símbolo data de séculos atrás.

O nome do padrão em xadrez que virou símbolo nacional da Croácia é “sahovnica”, que no idioma servo-croata quer dizer... axadrezado! A primeira aparição registrada deste símbolo vem do Século X, quando apareceu desenhada nas asas de uma águia que enfeitava a pia de batismo doada pelo rei Petar Kresimir IV ao bispado de Split, importante cidade croata.

Segundo o livro “Os Distintivos de Futebol mais Curiosos do Mundo” (de Luiz Fernando Bindi e José Renato S. Santiago Jr.), os quadrados representam os dois diferentes povos que formam a República da Croácia. Outra versão, também citada no livro, diz que o axadrezado é uma homenagem do rei Ludwig, da Bavária à casa dos Habsburgos, que tem o axadrezado como símbolo oficial.