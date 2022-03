Por que brasileiros que jogam na Ucrânia querem seguir na Europa

A FIFA permitiu que os estrangeiros que atuam em Rússia e Ucrânia assinem com outros clubes até junho de 2022 — mesmo os europeus estão liberados para contratar atletas que jogam nos países de forma temporária. O limite para a busca é 7 de abril. Equipes brasileiras já procuraram jogadores nos últimos dias a fim de repatriá-los. Entretanto, têm encontrado dificuldades nas tratativas.

A GOAL apurou que há quase um consenso entre os jogadores brasileiros de não voltar ao país neste momento. De acordo com as justificativas apresentadas por representantes de atletas aos clubes e à reportagem, dois quesitos impedem os retornos em meio ao conflito bélico no leste europeu.

O primeiro aspecto é o curto período de contrato. Clubes poderiam ficar com os jogadores apenas por três meses, até o fim de junho de 2022. Desta forma, não jogariam as fases decisivas de Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana ou Copa do Brasil. O tempo reduzido permitiria que estivessem em campo por apenas dois meses nas principais competições, que se iniciam em abril nesta temporada.

Na Europa, por outro lado, chegariam na reta final da temporada e entrariam de férias após o período que defendessem outro clube. Este é um fator que agrada aos atletas e seus representantes.

Outro fator fundamental para escolha pela Europa é a questão financeira: o Euro está cada vez mais valorizado em relação ao Real. Desta forma, poderiam manter salários considerados elevados se permanecerem na Europa. No Brasil, por outro lado, teriam que se adequar à realidade financeira do país.

Quem foi tentado?

O São Paulo foi quem mais conversou com jogadores que atuam na Ucrânia até agora. O clube foi atrás de Pedrinho e David Neres, atacantes do Shakhtar Donetsk. O primeiro foi procurado por Rogério Ceni — a informação foi inicialmente publicada pela ESPN e confirmada pela GOAL. O atleta, contudo, avalia o seu futuro. Ele, inclusive, recebeu consulta do Wolverhampton, da Inglaterra.

FC Shakhtar

David Neres nem sequer abriu conversas com o São Paulo. O atacante de 25 anos informou à diretoria que, neste momento, prefere atuar no futebol europeu. Ele solicitou ao seu estafe que fosse atrás de clubes do continente nos próximos dias.

O Corinthians também monitora alguns jogadores. Os paulistas chegaram a conversar com o volante Maycon e o atacante Pedrinho, ambos do Shakhtar Donetsk. O problema é que os jogadores não demonstraram interesse em voltar até o momento, sob a alegação de que preferem seguir na Europa.

Mais artigos abaixo

Getty Images

O Flamengo é mais um clube que busca jogadores no leste europeu. O zagueiro Pablo, que rescindiu com o Lokomotiv, se tornou uma opção para a diretoria. O atleta defendeu o Bordeaux, da França, sob o comando de Paulo Sousa e é um nome que agrada ao departamento de futebol, inclusive a comissão técnica.

Além de Pablo, o Flamengo monitora as situações do lateral esquerdo Douglas Santos, do volante Wendel e do atacante Malcom, todos do Zenit, da Rússia. Neste primeiro momento, segundo soube a GOAL, eles não pretendem sair da Rússia e se sentem seguros no país. A cidade em que estão sediados (São Petersburgo) fica a mais de mil quilômetros da Ucrânia.

O lateral direito Dodô, do Shakhtar Donetsk, também aparece no radar do clube. Ele, contudo, nem sequer foi procurado para conversar sobre um retorno ao Brasil neste momento.