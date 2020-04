Por que Benzema errou feio ao menosprezar Giroud

O atacante do Real Madrid se descreveu como carro de Fórmula 1 mas é o jogador do Chelsea quem tem uma medalha de campeão da Copa do Mundo

Olivier Giroud pode não ser um carro de Fórmula 1 mas com certeza não é um carro de kart, embora Karim Benzema pense isso do compatriota e tenha dito isso no começo da semana.

O motivo que levou Benzema a afirmar isso em uma transmissão ao vivo no Instagram só ele mesmo poderá dizer. Dizer isso é um desrespeito a qualquer jogador, ainda mais para um vencedor de e um colecionador de títulos na carreira. Embora tudo que o atacante do Real tenha conquistado, ele não tem um Mundial em seu currículo.

Aos 32 anos, Benzema não deixa dúvidas sobre seu talento dentro de campo. Não é a toa que o francês já está há 11 anos no e já marcou 218 gols pelo clube merengue. Mas futebol não é apenas sobre talento. É também sobre dedicação, trabalho duro e lutar pelos companheiros.

Giroud faz tudo isso e muito mais dentro de campo e é por isso que ele é sempre elogiado pelos colegas que já atuaram ao seu lado. "Eu amo o Giroud, ele é um bom jogador e nos ajudou a vencer a Copa do Mundo. E isso é importante na vida", disse Antoine Griezmann quando perguntado sobre o companheiro de seleção.

E Griezmann deve mesmo amar Giroud pois boa parte do sucesso do jogador do se deve ao esforço do jogador do , incluindo a própria Copa do Mundo de 2018. Em defesa de Benzema, isso foi algo que ele assumiu quando tentou justificar sua fala sobre o campeão do mundo ser um kart.

"Griezmann e Mbappé conseguem aparecer mais quando ele arregaça as mangas e faz o trabalho sujo", disse o camisa 9 do Real Madrid. "Mas todos gostam da forma como ele joga? Eu não sei".

Certamente os antigos e os atuais companheiros de Giroud gostam. Como Aaron Ramsey, que é grato pelos dois passes para os gols nas finais da de 2014 e 2017. Foi Ramsey quem ficou com a glória mas foi a qualidade do francês que possibilitou os títulos contra e Chelsea.

"Ele é um jogador fantástico com enorme qualidade", disse Ramsey ao site do Arsenal quando Giroud chegou à marca de 100 gols pelos Gunners. "Ele pode marcar de diversas formas, ele é um jogador muito bom tecnicamente e suas leituras de jogo são muito boas. Nós temos alguns gols trabalhados entre eu e ele".

Essa combinação com Giroud que Ramsey citou foi muito importante para o Arsenal no período em que o francê esteve no clube. Alguns dos principais gols dos Gunners nos últimos 10 anos tiveram Giroud como protagonista de alguma forma.

Aos 33 anos, o atacante ainda tem muita lenha para queimar no futebol, mesmo sendo ridiculamente deixado de lado por Frank Lampard no começo da temporada do Chelsea. Mas quando ele eventualmente se aposentar, ele poderá olhar para trás e ver a grande carreira que construiu.

Ele foi o artilheiro da na campanha que deu ao seu primeiro título francês na história em 2012. Pelo Arsenal, foram 105 gols, incluindo o golaço que lhe rendeu o prêmio Puskas em 2017, além de três FA Cups. Pelo Chelsea, mais uma FA Cup e o título da , torneio que ele foi artilheiro com 11 gols.

🗓 January 1, 2017

🎬 Olivier Giroud stars in ‘The Scorpion King’

🏆 Puskas Award winner#NaNaNaNaa 🦂👑 pic.twitter.com/xts4eEYXjD — Arsenal (@Arsenal) January 1, 2019

Por seu país, Giroud já anotou 39 gols em 97 jogos e é o terceiro maior artilheiro da história dos Les Bleus, somente 12 tentos atrás do primeiro colocado, Thierry Henry. Os títulos e os números falam por si só. Carro de Fórmula 1? Talvez não, mas ele é potente o suficiente para competir com os melhores.