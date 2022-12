Por que a disputa do terceiro lugar ocorre na Copa do Mundo?

O terceiro lugar é disputado entre os perdedores das semifinais do Mundial e geralmente é esquecido. Qual é o seu propósito?

Argentina, Croácia, França e Marrocos, as quatro semifinalistas do Qatar 2022. Duas dessas quatro seleções estarão na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, que dá ao vencedor a medalha de bronze do torneio.

Este confronto é geralmente um evento esquecido e obsoleto, já que nenhum dos times está realmente interessado em jogá-lo; muitos preferem estar na final ou ir para casa como 'perdedores' do que ter que lutar por um prêmio de consolação.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o terceiro lugar deste ano.

QUEM VAI JOGAR PELO TERCEIRO LUGAR NA COPA DO MUNDO?

O duelo pelo terceiro lugar é essencialmente uma partida de consolação a ser disputada entre os dois perdedores da semifinal, que inclui Argentina, Croácia, França e Marrocos.

Este jogo foi apresentado pela primeira vez na segunda final da Copa do Mundo na Itália em 1934, mas desde então se tornou extremamente impopular entre os times que o veem como mais um esforço de honra sem sentido.

QUANDO É A DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR DA COPA DO MUNDO?



Às 16h (de Brasília),

no Khalifa International Stadium, com capacidade para 46 mil espectadores.

POR QUE EXISTE A DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR DA COPA DO MUNDO?

A disputa pelo terceiro lugar deste ano será disputada no sábado, 17 de dezembro, um dia antes da final da Copa do Mundo.

O raciocínio oficial por trás da partida é que seus resultados servirão para o ranking da FIFA, que também serve para classificar os times nas competições. Embora o principal motivo do terceiro lugar seja a audiência da televisão.

De acordo com o relatório oficial da FIFA sobre a audiência televisiva da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, o terceiro lugar entre Uruguai e Alemanha foi a 14ª partida mais assistida do evento (de um total de 64 jogos) em termos globais de espectadores com 245 milhões de espectadores (que leva em conta tanto a audiência ao vivo quanto os espectadores de replay).

No entanto, esta partida é odiada por várias figuras do esporte, como Louis Van Gaal que, apesar de tê-la vencido há quatro anos, ousou chamá-la de "injusta": "esta partida nunca deveria ser disputada. Venho dizendo isso há 10 anos, é injusto. A pior parte é que há uma chance de você perder duas vezes seguidas. E em um torneio onde você jogou tão bem, você volta para casa como um perdedor. Só há um prêmio que conta, a Copa do Mundo ", afirmou.